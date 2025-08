Corinthians tenta blindar elenco em semana decisiva no campo e na política

O Corinthians entra em uma semana decisiva para o futuro do clube, dentro e fora de campo. Na quarta-feira (6), o Timão encara o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No sábado (9), os associados do clube vão votar para referendar, ou não, o impeachment do ex-presidente provisoriamente afastado, Augusto Melo.

continua após a publicidade

A comissão técnica do Timão trabalha para que a instabilidade política não afete os jogadores neste momento. Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, é visto como uma peça importante na blindagem dos jogadores e do CT Dr. Joaquim Grava, que tem recebido menos pessoas de fora do meio do futebol. Após o empate do Timão com o Fortaleza, neste domingo (3), Dorival negou que a proximidade da definição sobre o impeachment afete o grupo.

— Lado político zero, não mexe em nada na minha cabeça. Eu tenho compromisso com Corinthians e eu tenho que buscar fazer o meu melhor profissionalmente pelo meu clube, tenha certeza que estou pensando nisso. Estou focado 100% em cima de uma partida de tamanha importância, que pode nos fazer passar de fase em um torneio fundamental para as pretensões para o nosso clube, então minha preocupação é única e exclusivamente em relação à equipe do Palmeiras e a partida que teremos daqui a três dias — disse o treinador do Timão.

continua após a publicidade

O técnico mencionou o duelo pela Copa do Brasil. Como venceu o jogo de ida por 1 a 0, na Neo Química Arena, o Corinthians tem a vantagem do empate no Allianz Parque para avançar às quartas de final da competição.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Associados do clube votarão a destituição definitiva de Augusto Melo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Votação no Parque São Jorge

A assembleia-geral de sócios do Corinthians, marcada para o próximo sábado (9), será decisiva para o futuro do clube. No pleito, os associados irão referendar, ou não, o impeachment de Augusto Melo, aprovado pelo Conselho Deliberativo em maio, por 176 votos a 57. A votação acontece no Parque São Jorge e será realizada por meio de urnas eletrônicas. Caso a maioria dos sócios confirme a decisão, o afastamento do presidente se tornará definitivo e eleições indiretas serão convocadas. Caso contrário, o ex-dirigente retorna ao cargo.