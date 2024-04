Lance! Final: Bragantino vence o Corinthians e aumenta jejum do Timão no Brasileirão

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/04/2024 - 20:37 • Bragança Paulista (SP)

Bragantino e Corinthians se enfrentaram neste sábado (20), pela terceira rodada do Brasileirão 2024. Em um jogo pegado, o Massa Bruta venceu com um gol de Vitinho logo aos quatro do primeiro tempo. O meia foi lançado pelo lado esquerdo do ataque, partiu para cima de Matheuzinho e, da entrada da área, bateu no cantinho de Cássio, que se esforçou mas não evitou o gol.

✅ FICHA TÉCNICA

Bragantino x Corinthians

3ª rodada - Brasileirão

🗓️ Data e horário: sábado, 20 de abril de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP),

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

🚩Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Lucio Beiersdorf Flor; Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: António Oliveira)

Cássio; Fagner, Felix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Igor Coronado e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Romero.

BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Lucão; Andres Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Guilherme Lopes; Gustavinho, Raul e Juninho Capixaba; Nacho Laquintana, Eduardo Sasha e Vitinho.

Corinthians enfrenta o Bragantino; saiba todas as informações e onde assistir (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)