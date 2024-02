Contudo, Augusto Melo não ficou satisfeito com os valores, encerrou as conversas com a empresa e assinou com a VaideBet, que se comprometeu a pagar R$ 120 milhões anuais por três temporadas, além de R$ 10 milhões em luvas. À época, o mandatário alvinegro afirmou que a nova patrocinadora arcaria com o valor da multa rescisória, mas a fala de Augusto não condiz com o acordo.