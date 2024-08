Hugo Souza elogia atuação do Corinthians e dispara: ‘só uma equipe jogou’

Hugo Souza iniciou o duelo contra o Grêmio como titular (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 00:05 • São Paulo (SP)

Goleiro titular do Corinthians no empata sem gols contra o Grêmio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, Hugo Souza elogiou a atuação do time, que melhorou no duelo após a expulsão do volante Raniele.

Na visão do jogador, a equipe comandada por Ramón Díaz criou as melhores oportunidades no confronto e dominou o rival na Neo Química Arena.

- É óbvio que eu preferia sair daqui com a vitória. Nosso time foi melhor no jogo, conseguimos as melhores oportunidades com todo o respeito ao time do Grêmio, mas parece só uma equipe que jogou, que se propôr o jogo, que quis o gol o tempo inteiro e infelizmente não conseguimos a vitória. Nós fizemos um grande jogo. Agora é ir para o Sul e buscarmos o nosso resultado, que é o que a gente quer, é a classificação e temos todas as condições para isso - disse Hugo Souza.

Recém-contratado, Hugo Souza exaltou o trabalho de Marcelão, preparador de goleiros do Corinthians, e comemorou a sequência como titular na equipe paulista.

- Acho que tem que coroar o trabalho que vem sendo feito com a equipe, com Marcelão, nosso preparador de goleiro, porque a cada jogo a gente vem sendo importante nos resultados, a gente vem ajudando a equipe, não é só o meu trabalho. Eu represento o trabalho do Marcelo, do Donelli, do Longo, do Cadu, do Cauê, todos os dias. E hoje sou eu que estou jogando, então eu represento esse trabalho - completou.

Na próxima quarta-feira (7), Corinthians e Grêmio disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba.