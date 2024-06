Goleiro de Copa do Mundo, campeão da Libertadores… Corinthians monitora cinco nomes para a posição

Guillermo Ochoa foi oferecido para defender o Corinthians (MARTIN BERNETTI / AFP)







Publicada em 10/06/2024 - 21:20

Com a saída do Cássio para o Cruzeiro e a possível transferência de Carlos Miguel para o Nottingham Forest, o Corinthians busca a contratação de um goleiro. Segundo o "ge", o Timão tem cinco nomes para a posição.

Um dos nomes cotados é o do mexicano Guillermo Ochoa, que está na Salernitana e tem 38 anos de idade. O veterano de cinco Copas do Mundo foi oferecido ao clube paulista, uma vez que encerra seu vínculo com o clube italiano no dia 30 de junho.

Outro cotado é Santos, campeão da Libertadores com o Flamengo em 2022 e medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O jogador de 34 anos jogou com António Oliveira no Athletico-PR e está na reserva do Fortaleza.

Entre oferecidos e observados pelo Corinthians estão Esteban Andrada, do Monterrey, Adriel, do Bahia, e Hugo Souza, que pertence ao Flamengo, mas atuou pelo Chaves na temporada passada. O goleiro de 25 anos trabalhou com Fabinho Soldado no Rubro-Negro.