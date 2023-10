Autor do gol que selou o empate do Corinthians no empate no último lance com o América-MG, Giuliano admitiu que a equipe estava nervosa dentro de campo após sair perdendo em casa, mas valorizou o ponto conquistado dadas as circunstâncias apresentadas pelo Coelho em Itaquera, que jogou com linha de cinco na defesa e dificultou a vida do Timão.