Memphis celebra terceiro título no Corinthians, mas admite problemas no clube

O atacante do Corinthians Memphis Depay concedeu entrevista exclusiva ao SporTV e falou sobre o momento delicado vivido pelo clube, mesmo em meio à comemoração do título da Supercopa Rei, conquistado neste domingo (1), diante do Flamengo. O Timão venceu o Rubro-Negro por 2 a 0 e conquistou o título da competição, que foi disputada no Mané Garrincha, em Brasília (DF).

continua após a publicidade

— É muita satisfação, mas também muitos problemas no clube. Ganhar do Flamengo traz muita pressão. Os torcedores viajaram muitas horas para ver o jogo. Para mim, é um sentimento importante e, para o clube, demonstra resistência. O Corinthians vive um momento financeiro difícil. Muitos opinam sobre o meu contrato, mas poucos sabem realmente o que acontece. Eu trabalho sempre, gosto muito do time e estamos juntos - afirmou.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Memphis com a taça da Supercopa Rei, o terceiro título pelo Corinthians. (Foto: Mateus Bonomi/ Agif/Gazeta Press)

O clube passou recentemente por mudanças na presidência, com Osmar Stabile assumindo o cargo, além da chegada de Marcelo Paz como executivo de futebol, substituindo Fabinho Soldado. O técnico Dorival Júnior já mencionou publicamente as dificuldades financeiras para contratar, mas, apesar disso, o Corinthians anunciou quatro reforços para a temporada: Matheus Pereira, Pedro Milans, Gabriel Paulista e Kaio César.

continua após a publicidade

— É por isso que corremos por eles, os torcedores. Eles merecem essa felicidade, assim como os jogadores. Somos profissionais, mas o apoio deles nos motiva a trabalhar forte todos os dias. No clube, nem todos os dias são felizes, mas esse suporte faz com que a gente foque no futebol. Eles estão sempre atrás da gente, e por isso estamos aptos a conquistar troféus - completou o camisa 10.

O que esperar de Memphis nesta temporada?

O jogador tem contrato com o Corinthians até o meio deste ano, e o clube corre contra o tempo para quitar um parcelamento de uma dívida de R$ 30 milhões com o atleta. O vínculo, assinado em setembro de 2024, também prevê bonificações por títulos, no valor de R$ 4,725 milhões, além de metas relacionadas ao desempenho esportivo, como número de gols.

continua após a publicidade

— O mais importante é que precisamos de um pouco mais de força para disputar o Campeonato Brasileiro, que tem muitos jogos. Precisamos de consistência, algo que não temos neste momento. São necessários reforços. Todo jogador que sai para atuar no exterior ganha mais experiência, e precisamos de atletas experientes — completou.

Memphis também afirmou, na entrevista, que confia muito em Breno Bidon, primeiro jogador com quem comemorou o título após o apito final. Na opinião do atacante, o jovem precisa atuar no futebol internacional. Ele revelou que conversa frequentemente com o companheiro e o considera um jogador inteligente.

Relembre como o Timão chegou à final da Supercopa! Assista a "Su Casa, MI Casa":