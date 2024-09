Corinthians se impõe, vence o São Paulo e larga na frente pelo título do Brasileirão

Divulgação







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 12:09 • Rio de Janeiro

São Paulo e Corinthians se enfrentaram neste domingo (15), às 10h (de Brasília), pelo primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino de 2024. Jogando fora de casa, as brabas do Timão venceram por 3 a 0 e deram mais um passo para manter a hegemonia.

Primeiro tempo

A primeira etapa foi muito movimentada, com ambas as equipes buscando o gol. O Corinthians criou algumas oportunidades com a Gabi Portilho pelo lado direito, mas principalmente com a Millene pelo lado esquerdo. O gol da equipe corintiano saiu em uma jogada que iniciou e terminou com a Millene, pelo lado direito da defesa do São Paulo, aos 22 minutos.

Por outro lado, o São Paulo teve como ponto forte o ímpeto ofensivo e sua agressividade. No entanto, ao contrário do que aconteceu com o Corinthians, a equipe do São Paulo pecou muito nas tentativas de transições e passes no último terço do campo, fazendo com que o time não criasse chances de perigo real ao gol adversário.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Corinthians ampliou a vantagem no placar, logo aos 3 minutos. Gabi Portilho acelerou pela direita, cruzou na área, e após um bate-rebate, a Victória Albuquerque fuzilou para dentro do gol. Na sequência, o São Paulo não conseguiu repetir o ímpeto da primeira etapa e o jogo ficou travado no meio campo.

No entanto, após a substituições do técnico Thiago Viana, a equipe do São Paulo ganhou mais folego e voltou para a partida.

E agora?

Corinthians x São Paulo, no próximo domingo (22), às 10h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pelo jogo de volta da final do Brasileirão Feminino.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CORINTHIANS

FINAL - JOGO DE IDA - BRASILEIRÃO FEMININO

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 10h;

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP);

⚽ Gols: 22' Millene e 48' Victória Albuquerque (COR)

🟨 Cartões:

⚽ ESCALAÇÕES:

SÃO PAULO (Técnico: Thiago Viana)

Carlinha; Letícia Alves, Kaká, Ana Alice e Bia Menezes; Robinha (Duda Serrana), Maressa , Aline (Vivian) e Camilinha (Rafa Mineira); Mariana Santos e Laryh.

CORINTHIANS (Técnico: Lucas Piccinato)

Nicole Ramos; Paulinha, Daniela Arias, Mariza, Isabela (Yasmim); Yaya, Duda Sampaio (Ju Ferreira) e Victória Albuquerque; Gabi Portilho, Millene (Eudimilla) e Jaque (Gabi Zanotti).Arias, Marina, Yasmim; Yaya, Duda Sampaio e Victória Albuquerque; Gabi Portilho, Millene e Jaque.