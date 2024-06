Fausto Vera fica fora de treinamento e se aproxima de acerto com novo clube

Fausto Vera deixará o Corinthians nos próximos dias (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 25/06/2024 - 17:32 • São Paulo (SP)

Fausto Vera está próximo de deixar o Corinthians. Com contrato válido até dezembro de 2026, o volante argentino não participou das atividades com o restante do elenco na tarde desta terça-feria (25) e está fora do planejamento do clube para o restante da temporada.

Atualmente, o jogador de 24 anos negocia com o Boca Juniors e o Atlético-MG, que aparece como o favorito para contratar o atleta. A proposta da equipe mineira é vista como mais vantajosa pela diretoria corintiana, que acerta os últimos detalhes para sacramentar a transferência.

Vale lembrar que, no início da temporada, o Corinthians recusou uma proposta de 6 milhões de euros (R$ 32 milhões, à época) do Olympiakos, da Grécia, pelo atleta.

Segundo apuração da reportagem, Fausto Vera vem realizando atividades em horário diferente do restante do grupo comandado por António Oliveira. Caso semelhante ao de Carlos Miguel, apalavrado com o Nottingham Forest, da Inglaterra, que também treina em horário alternativo. A dupla, inclusive, deixará o clube nos próximos dias.

Fausto Vera durante treinamento do Corinthians no CT Joaquim Grava (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Contratado em julho de 2022 junto ao Argentinos Juniors, Fausto Vera custou cerca de R$ 35 milhões aos cofres do Corinthians, que adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador.

VEJA OS NÚMEROS DE FAUSTO VERA PELO CORINTHIANS

Segundo levantamento do Sofascore, Fausto Vera disputou 96 jogos com a camisa do Corinthians, com 35 vitórias, 29 empates e 32 derrotas -- 46,5% de aproveitamento. Ao todo, ele marcou dois gols e distribuiu quatro assistências.