Falta de opções liga alerta no Corinthians para janela de transferências

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/06/2024 - 05:00 • São Paulo (SP) • Atualizada em 25/06/2024 - 08:39

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Corinthians precisará usar a janela de transferências para corrigir algumas lacunas no elenco. O empate nos minutos finais contra o Athletico evidenciou a falta de opções de António Oliveira, que precisou recorrer a jovens da base para buscar o resultado no sul do país.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Em Curitiba, sete jogadores formados nas categorias de base do Timão participaram do duelo contra o Furacão - quatro titulares e três suplentes. Ao mesmo tempo que a quantidade de crias do Terrão utilizadas demonstram um bom trabalho do clube na formação de atletas, o número excessivo escâncara as fragilidades do elenco, que sofre com peças de reposição.

Sem Yuri Alberto e Romero, artilheiro e vice-artilheiro da equipe na temporada, respectivamente, António perdeu dois de seus principais nomes para o setor ofensivo. Com isso, Arthur Sousa e Kayke receberam uma chance no segundo tempo e realizaram suas estreias na atual edição do Brasileirão.

Na equipe titular, por sua vez, Breno Bidon e Wesley seguem como homens de confiança da comissão técnica. No entanto, Léo Mana ganhou sua primeira oportunidade entre os onze iniciais, muito em razão do baixo desempenho de Matheuzinho, contratado nesta temporada para ser a sombra de Fagner, ausente devido a lesão muscular.

Wesley em ação pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Já Donelli, terceiro goleiro do Timão no início do ano, agora é a primeira opção do time. Com a saída de Cássio, que acertou com Cruzeiro, e a eminente transferência de Carlos Miguel ao Nottingham Forest, da Inglaterra, o jogador foi alçado ao time titular pela falta de opções no setor e deve permanecer na posição até o término de 2024.

Com apenas oito pontos conquistados em 11 partidas, o Corinthians ocupa atualmente a décima oitava colocação e precisa ligar o sinal de alerta para o restante da temporada. A contratação de jogadores nesta janela de transferências, que abre no dia 10 de julho, será fundamental para os objetivos do clube no restante da temporada.