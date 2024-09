Carrillo desembarca no Brasil para assinar com o Corinthians e indica previsão de estreia

Carrillo desembarcou no Brasil nesta segunda-feira (9) (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 12:12 • São Paulo (SP)

Novo reforço do Corinthians, André Carrillo desembarcou na manhã desta segunda-feira (9) em São Paulo. Agora, as partes acertam detalhes finais para concluir a transferência ao clube paulista, que deve anunciar oficialmente o peruano nas próximas horas.

Ainda no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Carrillo revelou que está bem fisicamente, mas que necessita de alguns dias para se adaptar ao fuso horário do país. A tendência é que o jogador esteja à disposição da comissão técnica para o duelo com o Fortaleza, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, no dia 17 de setembro.

- Fisicamente estou bem. Venho treinando. Preciso de alguns dias pela troca do fuso, mas estou bem - disse o peruano.

Nono reforço do Corinthians nesta janela de transferências, André Carrillo vai reencontrar Ramón e Emiliano Díaz. A dupla, que comandou o jogador no Al-Hilal, da Arábia Saudita, foi fundamental para a conclusão da transferência.

- Falei com ele (Ramón Díaz). Trabalhamos juntos na Arábia. É um treinador que me conhece bem. Me comuniquei com ele e com o Emiliano, que formam a comissão - afirmou.

Carrillo estava livre no mercado e chega sem custos ao Corinthians. O jogador assinará contrato válido até julho de 2025, com possibilidade de prorrogação automática por metas previstas no acordo.

Formado nas categorias de base Alianza Lima, do Peru, André Carrillo estreou como profissional em 2009. Na sequência, defendeu o Sporting e o Benfica, de Portugal, e o Watford, da Inglaterra, antes de desembarcar na Arábia Saudita.