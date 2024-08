Ex-dirigente, Rubão faz acusação grave de crime no Corinthians e pede saída de Augusto Melo

Rubão acusou haver crime organizado no Corinthians e pede saída de Augusto Melo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 20:36 • São Paulo (SP)

Ex-diretor de futebol do Corinthians, Rubão prestou depoimento na Polícia como testemunha do "Caso VaideBet". O cartola fez uma grave acusação em relação a presença do crime organizado no Timão e defendeu o impeachment do presidente Augusto Melo.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Corinthians

- Minha grande preocupação é o crime organizado se instalando no Corinthians. O Corinthians é um clube familiar e precisamos tomar cuidado com isso. A instituição está acima de tudo, acima de qualquer vaidade. Se o Conselho não tirar o Augusto, a Justiça tira.

Rubão afirmou que o Corinthians tem que buscar uma alternativa em caso de novas eleições após uma suposta saída de Augusto Melo. O ex-dirigente afirmou que o Timão está "sangrando" e pede a salvação do clube,

- Tem que parar com a história de "ah, não vamos tirar o Augusto senão a Renovação e Transparência volta". Não existem só dois lados. O Corinthians tem 300 conselheiros, está se formando um novo grupo político para tirar o Corinthians dessa crise. O Corinthians está sangrando, sangrando, sangrando, essas pessoas estão pensando só nelas.

Na Polícia, Rubão foi questionado sobre a existência de um intermediário nas negociações entre o Corinthians e VaideBet. No contrato, havia uma quantia de R$ 25,2 milhões destinada a uma empresa de Alex Cassundé, que trabalhou na campanha de eleição de Augusto Melo.