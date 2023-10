Lucas Veríssimo também fica fora dos relacionados do Timão para o duelo contra os cariocas. O zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o Flamengo e cumprirá suspensão automática diante do Flu. O atacante Giovane, em transição física, e Paulinho, em recuperação após cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, completam a lista de desfalques.