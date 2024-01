Após acertar valores com o clube mexicano e o staff do atleta, o Corinthians esperava que o Santos Laguna liberasse Félix Torres para realizar exames médicos no Brasil durante a reapresentação do elenco alvinegro, no domingo (7). Contudo, o Santos Laguna exige receber uma parte do pagamento no ato da compra, atrasando a liberação do atleta. A negociação foi fechada por 5,5 milhões de dólares (R$26,8 milhões na cotação atual).