O Palmeiras perderá dois pontas do atual elenco — Artur e Kevin, que vão para Zenit (RUS) e Shakhtar Donetsk (UCR), respectivamente — e discute a possibilidade de contratar uma reposição. O atacante Luiz Henrique, do Bétis (ESP), surge como uma opção para a lacuna do elenco. Existe a possibilidade do Verdão tentar uma investida, mas neste momento não deve aprofundar o interesse no jogador, que está na mira de Corinthians, Flamengo e Fluminense.