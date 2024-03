Fabinho Soldado e António Oliveira, do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Rafael Marson e Rafael Oliva • Publicada em 11/03/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Corinthians se despediu oficialmente do Paulistão no domingo (10), após empate com o Água Santa, última partida do time no torneio. O Timão já estava eliminado antes mesmo da bola rolar.

Com isso, a equipe treinada por António Oliveira terá longo tempo livre nas próximas semanas, pois não irá disputar o mata-mata do Estadual. Apenas na quinta-feira (14), enfrenta o São Bernardo pela Copa do Brasil, em jogo único eliminatório.

Para ocupar a lacuna de calendário, a diretoria do Corinthians planeja realizar uma "intertemporada", com partidas amistosas e de exposição para torcedores que não moram em São Paulo.

Dentro dos planos estão dois jogos fora da capital paulista, para prestigiar corintianos que moram em outras regiões do país. Também são cogitados amistosos fora do Brasil, contra times da MLS (EUA) e Arábia Saudita.

Tudo dependerá do aceite de António Oliveira e sua comissão técnica. A intenção é disponibilizar maior entrosamento, tempo de jogo e familiaridade do elenco com as ideias do treinador português. Caso fique tudo combinado, as definições devem acontecer durante a Data Fifa, de 18 a 26 de março.

Presidente Augusto Melo e diretoria têm planos para o período sem jogos do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)