Emiliano Díaz analisa o próximo confronto do Corinthians e dispara: ‘A Copa é diferente’

Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 21:10 • São Paulo (SP)

O Corinthians foi derrotado pelo Fortaleza, neste domingo (25), pela 24ª rodada do Brasileirão. Emiliano Díaz ressaltou a atuação do Timão na partida e defendeu que a equipe foi superior na partida. Apesar do resultado, o auxiliar técnico do time paulista comparou a disputa do Campeonato Brasileiro com a próxima fase de mata-mata da Copa do Brasil.

A equipe de Ramón Díaz faz série de seis jogos sem vitórias no Brasileirão e segue na zona de rebaixamento da competição com 22 pontos, apenas quatro à frente do lanterna Atlético-GO. Em 24 rodadas do campeonato, o Corinthians acumula dez derrotas e dez empates.

Em contrapartida, nos demais torneios disputados o Corinthians têm melhor aproveitamento. Pela Copa do Brasil, o Timão avançou para as quartas de final. No total são seis jogos com quatro vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Já pela Copa Sul-Americana são nove jogos com cinco vitórias, um empate e duas derrotas.

Emiliano Díaz evitou comparar a atuação do Corinthians, contra o Fortaleza, para o próximo confronto pela fase de mata na Copa do Brasil.

- Hoje estamos pensando no Brasileiro, depois sabemos que agora temos Juventude e pensar nisso é lógico. Mas sim, já sabemos do rival que enfrentamos, que é um grande rival. Está lutando pelo campeonato, finalista da Copa Sul-Americana também foi no ano passado. Sabemos que é um grande time, mas criamos situações e acho que o Corinthians merecia um pouco mais também. Temos respeito por esse rival, mas a Copa é diferente, mata-mata e aí vamos ver. Quem tiver mais coragem vai levar - afirmou o auxiliar