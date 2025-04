Copa do Brasil: saiba o retrospecto do Corinthians contra o Novorizontino

O Corinthians vai enfrentar o Novorizontino na terceira fase da Copa do Brasil. O duelo foi definido em sorteio realizado nesta quarta-feira (9), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A partia será um reencontro do Timão com o adversário paulista.

Neste ano, o Corinthians venceu o Novorizontino por 1 a 0, no estádio Jorge Ismael de Biasi, na primeira fase do Paulistão. O confronto foi no dia 3 de fevereiro, entre a vitória contra o Noroeste por 2 a 1, na Neo Química Arena, e o empate com o Palmeiras por 1 a 1, no Allianz Parque.

Na época, o Timão jogou três partidas em menos de uma semana, por isso, atuou com uma equipe serva contra o Novorizontino. O Corinthians atuou com atletas jovens como Jacaré na lateral-direita, mas saiu com os três pontos. Após muita pressão adversária, Alex Santana marcou para o clube alvinegro. Hugo Souza defendeu um pênalti durante o duelo, premeditando a glória da final

Corinthians e Novorizontino se enfrentaram pela fase de grupos da primeira fase do Paulistão (Foto: Higor Basso/ Novorizontino)

Retrospecto

O Corinthians leva vantagem no histórico contra o Novorizontino. Ao todo foram 28 partidas entre os clubes, com 14 vitórias do Timão, sete empates e triunfo do time do interior paulista. Será a primeira vez que as equipes se enfrentam na Copa do Brasil.

Anota na agenda

As partidas da terceira fase do Paulistão estão marcadas para os dias 30 de abril e 21 de maio. O primeiro duelo será com mando do Novorizontino, e a volta na Neo Química Arena. O confronto pode reder uma boa premiação ao Corinthians. Em caso de classificação, o Timão fatura um prêmio no valor de R$ 3.638.250.