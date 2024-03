Em amistoso marcado por confusão e show de Romero, Corinthians vence Londrina

Romero foi o grande destaque do Corinthians na vitória sobre o Londrina (Fotos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 22:03 • Cascavel (PR)

O Corinthians derrotou o Londrina por 3 a 0, nesta quarta-feira (27), em amistoso realizado no Paraná. O atacante Ángel Romero (2) e Giovane marcaram os gols da vitória do Timão.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?



No primeiro tempo, o Corinthians teve um início forte e teve o meia Rodrigo Garro como protagonista. O argentino criou a chance mais perigosa aproveitando um pivô de Pedro Raul e soltando uma bomba no travessão. Além disso, o camisa 10 colocou o goleiro Arthur para trabalhar a partir de uma cobrança de falta venenosa e bateu um escanteio para cabeçada de Gustavo Henrique que passou ao lado da trave.



O início da segunda etapa foi marcado por uma confusão generalizada após uma falta de Fagner em Iago Telles e a expulsão dos dois jogadores. O Corinthians cresceu na partida apenas após a expulsão de Marthã, quando ficou com um atleta a mais em campo. Aos 35 minutos, Romero aproveitou rebote de Arthur em chute de Pedro Henrique e balançou as redes. No ataque seguinte, o paraguaio foi acionado na área, ajeitou a bola para a perna esquerda e anotou um golaço, enquanto Giovane deu números finais ao confronto nos acréscimos.

✅ O QUE VEM POR AÍ?



Na terça-feira (2), o Corinthians encara o Racing, no Uruguai, pela estreia da Copa Sul-Americana. Por outro lado, o Londrina aguarda o início da Série C, onde enfrenta o Confiança na segunda quinzena de abril.