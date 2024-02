- O Corinthians não tem apenas os R$ 217 milhões em dívidas com empresários. Qualquer pessoa atenta aos balancetes e balanços anuais do Corinthians sabe que o clube chegou perto de somar R$ 1 bilhão em dívidas gerais e que, nos últimos três anos, nossa administração conseguiu não apenas estancar esse crescimento como reduzir significativamente o montante. Tudo isso restará apontado no balanço 2023 do clube.