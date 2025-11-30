Corinthians deve ter novidade contra o Botafogo; veja provável escalação

O Corinthians está pronto para encarar o Botafogo, neste domingo (30), em partida que fecha a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior vive a expectativa de contar com o retorno de Hugo Souza contra os cariocas.

continua após a publicidade

O goleiro perdeu os últimos quatro jogos do Corinthians no Brasileirão por uma pancada na coxa esquerda. Hugo Souza treinou com o grupo na última atividade antes do duelo contra o Botafogo, neste sábado (29), e é esperado para o duelo.

Por outro lado, o Corinthians terá dois desfalques certos para o confronto. Um deles é Memphis Depay. O atacante sofre com uma entorse no joelho esquerdo, agravado por um edema ósseo, e não tem previsão para retornar aos gramados.

continua após a publicidade

José Martínez também será baixa para Dorival Júnior. O venezuelano recebeu cartão vermelho contra o Cruzeiro, na última rodada, e está fora do jogo. Maycon, com tendinopatia no joelho direito, chegou a participar de atividades com o grupo, mas sua presença ainda é incerta. Matheus Bidu, que sente dores no joelho, também pode ficar de fora.

O Corinthians deve iniciar a partida com: Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, André Ramalho (João Pedro), Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Gui Negão e Yuri Alberto.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Hugo Souza pode ser novidade entre os titulares do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Feito histórico no Corinthians

Rodrigo Garro pode se tornar o argentino com mais jogos pelo Timão na partida contra o Botafogo, neste domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro. Caso entre em campo, o meia completará 97 partidas com a camisa alvinegra e irá ultrapassar Fausto Vera, que defendeu o clube entre 2022 e 2023.

Clima de decisão

O duelo, válido pela 36ª rodada, ganhou ares de decisão para o Corinthians. O clube alvinegro possui 45 pontos na tabela e ocupa a 11ª colocação. Em caso de vitória, o Timão pode pular para o oitavo lugar, ultrapassando São Paulo e RB Bragantino.