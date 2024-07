Dono de clube inglês brinca com situação do Corinthians: ‘Caminhando para a morte’

Ryan Reynolds não pretende comprar o Corinthians e brincou com situação financeira do clube (Foto: Oli Scarff/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 17:54 • São Paulo (SP)

Ator de Hollywood e dono do Wrexham, da 3ª divisão da Inglaterra, Ryan Reynolds foi questionado sobre a possibilidade de comprar o Corinthians. Em entrevista ao "Podpah", o Deadpool brincou com a situação do Timão ao escutar o valor da dívida do clube.

- Está caminhado para a morte. Eu amo ajudar ruínas financeiras o mais humanamente possível. Não tenho permissão para fazer isso - disse o ator.

Ryan Reynolds é um dos donos do Wrexham ao lado de Rob McElhenney, que também é um ator. Desde o início da parceria da dupla no futebol, o clube inglês conseguiu dois acessos consecutivos e lutarão por uma vaga na Championship na próxima temporada.

Recentemente, os atores de Hollywood anunciaram a compra do Necaxa, do México, em uma segunda investida no futebol. No entanto, a dívida de mais de R$ 2 bilhões do Corinthians, segundo o balanço divulgado esse ano, assusta o estadunidense.