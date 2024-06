Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 29/06/2024 - 15:00 • São Paulo (SP)

O Corinthians terá uma missão difícil nesta 13ª rodada do Brasileirão: tentar deixar a zona de rebaixamento da competição. Para isso, precisará vencer o rival Palmeiras no Allianz Parque, às 20h, na segunda-feira (1°). O objetivo não será nada fácil, visto que o Timão está desfalcado e só venceu uma partida na competição, enquanto o Verdão briga para ficar com a liderança.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Para o clássico, o técnico António Oliveira terá uma lista considerável de desfalques: Fagner e Pedro Henrique estão em transição física, enquanto Diego Palácios tem lesão no joelho. Além deles, o português ainda perdeu dois jogadores para a disputa da Copa América: Félix Torres e Romero estão com suas seleções.

No duelo contra o Cuiabá, Léo Mana foi titular, mas Matheuzinho deve retomar a posição de titular na lateral-direita. Também na rodada anterior, Cacá fez dupla com Caetano na zaga, mas no Dérbi Gustavo Henrique pode ser o companheiro do setor.

O Corinthians vem de uma sequência negativa e não consegue deixar as últimas posições. O Alvinegro venceu apenas o jogo contra o Fluminense, por 3 a 0, na quarta rodada. Desde então, foram oito jogos e nenhuma vitória. O time, aliás, tem mais jogos do que pontos, já que soma apenas nove.

Neste sábado, os comandados de António Oliveira realizaram um trabalho de força na academia antes de duas atividades táticas: uma de posicionamento e outra de enfrentamento. A sessão foi encerrada após um exercício de finalizações.