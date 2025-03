Derby: Ramón Díaz promove retorno de Garro na escalação do Corinthians

O Corinthians terá o retorno de Rodrigo Garro para a decisão do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. Os clubes se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão joga por um empate para ser campeão, enquanto o Verdão precisa reverter uma desvantagem de um gol.

A novidade na escalação é a presença de Rodrigo Garro no time titular. O jogador sofria com uma tendinopatia patelar no joelho direito e virou dúvida ao deixar o último treinamento antes do fim da atividade. O meia chegou a treinar em dois períodos para estar apto na decisão.

Ramón Díaz terá força máxima para a decisão. José Martínez deixou o jogo de ida com um incômodo na coxa, mas está recuperado e começa entre os onze iniciais do Corinthians para a final do Paulistão.

O Timão de Ramón Díaz entra em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto



Rodrigo Garro inicia o duelo entre os titulares (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como vem o Palmeiras?

O Palmeiras inicia a partida com: Weverton; Mayke, Murilo, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Aníbal Moreno e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque

Resultado para o título

O Corinthians venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Allianz Parque, com gol de Yuri Alberto. O placar deu a vantagem do empate ao Timão para sair com o título. O Verdão de Abel Ferreira precisa reverter uma desvantagem para levar a decisão para os pênaltis.