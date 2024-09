Depay é aprovado em exames, e Fabinho Soldado viaja à Holanda para finalizar contratação

Memphis Depay está aprovado nos exames médicos (Foto: John Thys/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 17:32 • São Paulo

Memphis Depay está aprovado nos exames médicos para jogar no Corinthians. O atacante, que optou por realizar os procedimentos na Holanda, terá um encontro com o diretor de futebol do Alvinegro para finalizar a contratação.

O dirigente Fabinho Soldado embarcou na manhã deste domingo (8) para Amsterdã, com o objetivo de resolver os detalhes de contrato que faltam e inscrever o jogador nas competições da CBF e da Conmebol (Copa Sul-Americana).

Após a aprovação de Depay nos exames médicos, resta a assinatura do contrato com o Corinthians, válido até o final da temporada de 2026. Fabinho Soldado quer agilizar a inscrição do jogador no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Na Conmebol, o atacante tem até o dia 13 de setembro para ser inscrito na Sul- Americana. Sendo assim, ficará à disposição de Ramon Díaz para atuar na partida de ida das quartas de final, no próximo dia 17, contra o Fortaleza, em São Paulo.

O previsto é Fabiano Soldado voltar da Europa junto com Memphis Depay durante esta semana, para o atacante holandês de 30 anos ser anunciado oficialmente pelo Corinthians.