- Foi uma experiência única, como eu já esperava. Algo inesquecível, a primeira vez na seleção. Essa semana de treinamentos e 15 minutos em um jogo foi algo único para mim. Aprendi bastante com o treinador da seleção, o Ramon, e com os meus companheiros, que me receberam muito bem. Uma seleção muito boa, com grandes jogadores que atuam na Europa. Fui bem recebido e aprendi muito com eles. Foi uma semana muito boa, apesar da infelicidade do terremoto no país - comentou o volante, chamado de última hora devido à lesão de Danilo, ex-Palmeiras e atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra.