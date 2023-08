O atacante Róger Guedes usou as redes sociais para anunciar a saída do Corinthians, nesta terça (1). No vídeo, o jogador confirma que fechou com o Al-Rayyan, do Qatar, e diz que tinha o sonho em jogar no país do Oriente Médio. A declaração não passou despercebida por internautas, que ironizaram a situação.