Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 00:09 • São Paulo (SP)

O Corinthians alinhou a contratação de Cacá, e Cuca — técnico do Athletico-PR — tentou atrapalhar a negociação. O zagueiro estava emprestado ao Furacão pelo Tokushima Vortis, do Japão.

O defensor agrada ao treinador recém chegado ao clube paranaense. O profissional pediu a permanência do jogador, que está cedido pelos japoneses até junho deste ano. A informação foi publicada inicialmente pelo portal "Goal".

Mesmo com o desejo de Cuca, Cacá está a detalhes de ser anunciado pelo Corinthians, que precisa regularizá-lo até esta quinta-feira (7), data do fechamento da janela de transferências. O zagueiro publicou despedida do Athletico-PR e desembarcou em São Paulo nesta semana.

- Chegou o momento de dizer adeus a essa família que me acolheu com tanto carinho. Cada jogo, cada vitória e até mesmo as derrotas, foram parte de uma jornada inesquecível aqui no Athletico. Levo comigo as lembranças mais preciosas e a gratidão por todo apoio da torcida e da equipe. Seguirei em frente, mas sempre carregando o Furacão no coração. Obrigado por tudo - escreveu o jogador, em suas redes sociais.

Cacá está acertado com o Corinthians, apesar de Cuca desejar a permanência do jogador (Foto: Divulgação)

Cacá despontou no Cruzeiro e foi vendido ao futebol japonês por R$ 10,7 milhões, assinando contrato até o fim de 2025. Pelo Athletico-PR, o zagueiro de 24 anos soma 20 jogos e dois gols.