Crise nos bastidores afeta rendimento do Corinthians na temporada

Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 07:34 • São Paulo (SP)

Enquanto os bastidores do Corinthians fervem, a equipe apresenta um futebol apático dentro de campo. O time comandado por António Oliveira foi derrotado pelo Bragantino por 1 a 0, fora de casa, e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro.

Após a partida em Bragança, Augusto Melo, presidente do clube, cobrou publicamente uma resposta dos jogadores em campo e afirmou que vai corrigir os problemas internos do Timão. A frase é um claro recado a Rubens Gomes, o Rubão, diretor de futebol do Corinthians.

Nas últimas semanas, Rubão se distanciou de Augusto Melo e vem tendo sua posição contestada nos bastidores do Parque São Jorge. A última grande crise envolvendo o cartola foi a troca pública de acusações com Romeu Tuma Júnior, presidente do conselho deliberativo do Timão.

Na ocasião, Rubão afirmou que Tuma "criou um governo paralelo dentro do clube", em uma suposta movimentação para derrubar o diretor de futebol do cargo.

Essas divergências internas vem afetando o desempenho do Corinthians dentro das quatro linhas. Eliminado na fase de grupos do Paulistão, o Timão possuí o pior aproveitamento entre as equipes da Série A em 2024 e já passou por uma troca de treinador no início de temporada. No Brasileirão, não venceu (e nem marcou gols) após três partidas, e deve acabar a rodada na zona de rebaixamento da competição.

Buscando reecontrar o caminho das vitórias, o Corinthians volta a campo contra o Argentinos Juniors, fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

