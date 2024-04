Benja critica decisão de António Oliveira em RB Bragantino x Corinthians: ‘Sem condição’

Benja criticou decisões de António Oliveira em RB Bragantino x Corinthians (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/04/2024 - 22:35 • São Paulo (SP)

O apresentador Benjamin Back criticou as decisões de António Oliveira na derrota do Corinthians para o Red Bull Bragantino, neste sábado (20). O Alvinegro perdeu por 1 a 0 para o Massa Bruta, e o comunicador cornetou as escolhas do treinador português, no Instagram.

- Mais uma partida em que o Corinthians não joga absolutamente nada. É a terceira rodada, mas é preocupante, o time não evolui. Dentro e fora de casa, o Corinthians não joga nada. As escalações e as mudanças do António Oliveira não dão para entender - criticou Benja.

- Pedro Raul e Yuri Alberto juntos não tem a menor condição. A torcida do Corinthians está protestando, está reclamando com razão. E olha que o Red Bull Bragantino, que tem um bom time, não fez uma grande partida. O Corinthians é assustador - completou o apresentador.