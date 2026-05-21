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Após garantir vaga nas oitavas de final da Libertadores na última rodada, o Corinthians chega na quinta partida da fase de grupos do torneio sem pressão, mas com uma última missão. Nesta quinta-feira (21), o Timão visita Peñarol, no Uruguai, e precisa sair do confronto com um empate para garantir a liderança da sua chave de forma antecipada. O resultado tende a deixar uma impressão positiva para Fernando Diniz e seus comandados antes da pausa para a Copa do Mundo.

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O Timão tem apenas mais três jogos antes da interrupção para o Mundial, dois pela copa continental e um pelo Campeonato Brasileiro. E apesar do desempenho aquém no Brasileirão, onde o a equipe ocupa a 17ª colocação da tabela, abrindo a zona do rebaixamento, há uma confiança que no médio prazo o resultado será revertido nos pontos corridos. Os resultados na própria Libertadores reforçam isso, já que o Corinthians conseguiu a vaga no mata-mata de forma antecipada e, agora, pode carimbar a primeira colocação do Grupo E.

Ao chegar no Corinthians com uma grande pressão por resultados imediatos, Diniz foi capaz de melhorar o nível de entrega técnica do time. Conseguiu formar uma defesa mais sólida e venceu jogos importantes fora de casa, o que torna a reta final de fase de grupos mais tranquila para a equipe. A 'versão Libertadores' do Timão é um dos trunfos que o treinador tem para seguir com o trabalho no clube sem pressão e, com a pausa para a Copa do Mundo, poderá fazer os ajustes necessários para reverter a situação no Brasileiro.

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Corinthians com força máxima

Fernando Diniz usará que tem de melhor contra o Peñarol, mas terá ausências importantes. A principal delas é Matheus Bidu, que sofreu uma entorse de tornozelo esquerdo e está fora do confronto, o que deve abrir espaço para Angileri iniciar a partida na lateral esquerda. Na direita, Matheuzinho será titular, enquanto Gabriel Paulista, que não jogou contra o Botafogo por suspensão, e Gustavo Henrique formam a zaga. Hugo Souza segue no gol.

Memphis Depay, que treinou ontem com o elenco no CT Joaquim Grava, segue fora por conta das dores na panturrilha que sentiu nos últimos dias. Ele ainda não estreou com o treinador. No mais, Diniz poderá escalar a força máxima à disposição. No meio-campo, Breno Bidon e Garro seguem como titulares e a terceira vaga entra em disputa entre Carrillo, Allan e André. No ataque, Yuri Alberto e Lingard devem formar dupla.

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Corinthians venceu o Peñarol no jogo de ida da fase de grupos na Neo Química Arena. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Histórico equilibrado e jogo abandonado

A história dos confrontos entre Corinthians e Peñarol é marcada pelo equilíbrio. O Timão leva uma pequena vantagem com três vitórias, além de duas derrotas e um empate. O último dos triunfos foi justamente pelo jogo de ida da Libertadores no fim de abril, quando o alvinegro bateu os uruguaios por 2 a 0, em casa, com gols de Gustavo Henrique e Jesse Lingard.

Outra vitória foi conquistadas em 1998, pela Copa Mercosul, quando o Corinthians aplicou outro 2 a 0, dessa vez fora de casa, com gols de Fernando Baiano e Didi. O outro triunfo na conta do Corinthians foi em 1952, em duelo pela Copa Rio daquele ano. No jogo de ida da semifinal, no Pacaembu, o Timão venceu por 2 a 1, gols de Cláudio Christóvam para o alvinegro e Ghiggia para o Peñarol, em partida marcada por muita violência dentro de campo e expulsões.

O clima tenso perdurou para o segundo duelo e o Peñarol se recusou a entrar em campo no jogo que aconteceria no Maracanã. A equipe alegou falta de segurança para seguir com a partida e, ao não entrar em campo, perdeu por W.O. Na final do torneio, o Timão acabou derrotado para o Fluminense e ficou com o vice-campeonato.

Premiação da Libertadores

A vaga garantida nas oitavas de final já rendeu ao Corinthians US$ 1,25 milhão (R$ 6,2 milhões), valor que soma ao que já estava garantido como cota fixa de bonificação e os valores variáveis conquistados pelas vitórias da equipe em sua chave.

Todos os times da fase de grupos recebem US$ 1 milhão (R$ 5 milhões) da Conmebol, além de mais US$ 340 mil (R$ 1,7 milhão) a cada vitória conquistada. Com três triunfos em quatro jogos, o clube soma US$ 1,02 milhão (R$ 5,09 milhões) pelo bom desempenho técnico. Ou seja, no total, o Corinthians já faturou US$ 3,27 milhões (R$ 16,33 milhões) com a campanha na Libertadores e pode aumentar a cifra com os dois jogos restantes. Vale ressaltar que os valores em real são referentes à cotação atualizada em relação ao dólar na publicação desta matéria.

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