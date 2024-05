(Foto: Marcello Zambrana / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

Corinthians e Fortaleza se enfrentam neste sábado (4), pela quinta rodada da Série A do Brasileirão. A bola vai rolar a partir das 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), com transmissão do Premiere.

As odds disponiveis no Lance! Betting apontam 2.03 para um triunfo do Corinthians, 2.03 no empate e 3.78 para uma vitória do Fortaleza.

Na última rodada do Brasileirão, o Corinthians goleou o Fluminense, enquanto o Fortaleza empatou com o Bragantino.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X FORTALEZA

BRASILEIRÃO SÉRIE A - QUINTA RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 4 de maio de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: António Oliveira)

Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Garro; Gustavo Mosquito, Wesley e Romero (Yuri Alberto)

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Britez, Titi e Bruno Pacheco; Tomás Pochettino, Zé Welison e Yago Pikachu; Hércules, Marinho e Lucero

O zagueiro Cacá marcou nos dois últimos jogos do Timão na temporada (Foto: Leonardo Lima/AGIF)