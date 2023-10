O QUE VEM POR AÍ?

O Corinthians estreou na Libertadores Feminina com uma vitória sofrida sobre o Colo-Colo. O Timão só conseguiu marcar de pênalti, com Millene, na segunda etapa. Com o resultado, a equipe ficou em segundo lugar do grupo, com os mesmos três pontos do Libertad Limpeño, mas perde no saldo de gols. Agora, o time quer vencer bem para assumir a liderança.