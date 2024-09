Corinthians volta aos treinos após classificação na Sul-Americana e foca no clássico contra o São Paulo

Corinthians volta aos treinos no CT Dr. Joaquim Grava - (Fotos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 17:37 • São Paulo (SP)

Após um dia de folga, o Corinthians voltou aos treinos no CT Dr. Joaquim Grava nesta quinta-feira (26). A equipe está de alma renovada após a vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza na última terça-feira (24) que resultou na conquista da vaga para a semifinal da Sul-Americana.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Laion fizeram uma atividade regenerativa na parte interna do CT, enquanto os demais atletas iniciaram os trabalhos na academia e depois foram ao campo para realizar exercícios de troca de passes com movimentação, posse de bola e enfrentamento em campo reduzido.

Apesar da sequência de três vitórias nos últimos três jogos, a equipe se prepara para encarar um desafio importante no domingo (29), às 16h, no Mané Garrincha: o clássico contra o São Paulo.

As equipes se encontram em pontas distintas da tabela. Enquanto o Timão luta para fugir da zona de rebaixamento, o Tricolor ocupa a quinta colocação do Brasileirão, com 44 pontos, 16 a mais do que o Alvinegro.

Se no Campeonato Brasileiro o time de Luis Zubeldía tem desempenho melhor, a situação das duas equipe nas Copas mostra o Corinthians em vantagem, já que os comandados de Ramón Díaz garantiram presença nas semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana, e o São Paulo acaba de ser eliminado da Libertadores.

Os últimos bons resultados animam a equipe alvinegra.

- Estamos muito felizes de estar em duas semifinais de competições grandes. Agora temos o foco muito grande no Brasileiro. Estamos muito bem trabalhados e empenhados. As vitórias trazem para nós outro ambiente para trabalhar e para que a gente busque as próximas vitórias que precisamos - disse o goleiro Hugo Souza, um dos destaques da equipe.