Corinthians ganha fôlego e mostra bons sinais em título da Supercopa
Timão sai com saldo positivo de conquista
BRASÍLIA - O Corinthians conquistou o título da Supercopa Rei ao vencer o Flamengo por 2 a 0, neste domingo (1º), em Brasília. O troféu chancela a fama do time como uma equipe de "jogos grandes" sob o comando de Dorival Júnior e indica um caminho acertado nas primeiras contratações da temporada.
Com pouco tempo de pré-temporada, o início de ano do Corinthians foi irregular. Foram três vitórias, dois empates, em clássicos, e uma derrota, na estreia do Brasileirão. Entretanto, a equipe voltou a crescer nos momentos de decisão e controlou a final contra o Flamengo.
Dois reforços para 2026 foram importantes para a construção do resultado. Gabriel Paulista, o primeiro contratado da gestão do novo gerente de futebol, Marcelo Paz, marcou o primeiro gol. Na segunda etapa, Kaio César entrou e deu uma assistência para Yuri Alberto concretizar o placar.
O dirigente chegou com a missão de 'reconstruir' o Corinthians. Desde a derrubada do transfer ban, o clube adotou uma postura de não fazer 'loucuras' no mercado, e busca atletas por empréstimos ou sem contrato, que não dependam de valores envolvidos.
- É um grupo, não só os que chegaram agora, os que estavam aqui são extremamente competentes, foram campeões da Copa do Brasil, acolheram quem chegou, e os reforços vieram para somar, que bom que chegaram bem, que bom que o Gabriel fez um gol, isso mexe positivamente no elenco como um todo, as mudanças são bem-vindas, oxigenação de ideias, de trabalho - disse o dirigente ao Lance! após a partida.
Após a conquista do título, o foco do Corinthians agora se volta para a disputa do Paulistão. Na próxima quinta-feira (5), o clube alvinegro enfrenta o Capivariano, às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.
