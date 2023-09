O corintiano, que é Corinthians antes mesmo dele mesmo. Invade o Maracanã, faz do Japão a sua própria arena e vai onde precisar ir pelo Timão. E não quer saber se vai vencer ou venceu, se vai perder ou perdeu. Pois é orgulhoso. Não no mau sentido da palavra. Mas no bom sentimento que é carregado de paixão. Que independe de resultados, mas se basta em ser Corinthians.