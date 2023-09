No jogo passado, tinha entrado em campo com o Goiás na Neo Química Arena e empatou por 1 a 1, sofrendo pressão mesmo com o mando de campo. O esmeraldino saiu na frente com gol de Guilherme de pênalti. Aos 82 minutos, Maycon igualou tudo e evitou a derrota do alvinegro paulista.