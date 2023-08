O Corinthians deve firmar a renovação do contrato do zagueiro Bruno Méndez. O jogador não recebeu propostas do exterior e, ao permanecer no Brasil, vai priorizar sua permanência na equipe alvinegra. A tendência é que o negócio seja selado após a próxima data Fifa, que ocorrerá entre os dias 4 e 12 de setembro e marcará as primeiras partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.