Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Rafaela Cardoso • Publicada em 07/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Corinthians enfrenta situação adversa neste início de Campeonato Brasileiro. Com apenas uma vitória em sete rodadas, a equipe comandada por António Oliveira se encontra na zona de rebaixamento e tem início de competição inferior ao ano do rebaixamento.

Em 2007, ano em que o Corinthians acabou o Brasileirão em 17º lugar com 44 pontos e, consequentemente rebaixado à Série B, o início da competição não foi ruim, principalmente, quando comparado a 2024. Isso porque na sétima rodada daquela edição o Timão era simplesmente o líder com 15 pontos.

O desempenho do time naquela temporada começou a cair na rodada seguinte, quando o time caiu para quarto lugar e entrou na zona de rebaixamento na 27ª rodada, quando ficou com 33 pontos. Na 35ª, chegou aos 42 pontos, respirou e saiu da degola, mas na última rodada, empatou com o Grêmio por 1 a 1 e acabou rebaixado.

Na atual edição, o time está em 17º lugar com apenas cinco pontos, e precisa mudar rapidamente sua postura no Brasileirão para que não chegue, novamente como no ano passado, ao final do campeonato com risco de nova queda.

Com dificuldades para marcar contra equipes da primeira divisão, o Timão fez somente três gols no Brasileirão, todos na vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense, em Itaquera, em partida válida pela quarta rodada.

O próximo desafio do Timão no Nacional está marcado para a próxima terça-feira (11), quando enfrenta o Atlético-GO, às 19h, no Antônio Accioly.