Corinthians atrasa salários enquanto sofre pressão de patrocinadora

Augusto Melo, presidente do Corinthians, e Sergio Moura, que está afastado do cargo de superintendente de marketing (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

A crise nos bastidores do Corinthians cresce a cada dia. Com dificuldades financeiras, o clube voltou a atrasar o pagamento dos atletas do elenco, que estão com dois meses de direitos de imagem atrasados. A diretoria, em conjunto com o departamento financeiro, trabalha para quitar o montante devido, que é debitado todo fim de mês.

Ao mesmo tempo, o Corinthians enfrenta problemas no acordo com a VaideBet, patrocinadora máster da equipe. No dia 27 de maio, a casa de apostas esportivas notificou o Timão para que a instituição explicasse a suposta participação de um "laranja" na intermediação do contrato assinado entre as partes.

A empresa deu um prazo de no máximo dez dias para o Corinthians. Portanto, o clube paulista tem até a sexta-feira (7) para se defender das acusações. Vale lembrar que o presidente do clube, Augusto Melo, está em viagem pela Europa desde o fim da última semana, e deve retornar ao Brasil nesta quinta-feira (6), um dia antes do término do prazo.

Para pedir esclarecimentos, a VaideBet utilizou uma cláusula prevista em contrato que determina que a empresa do ramo de apostas não pode ser envolvida em escandâlos.

A vinculação do nome da VaideBet com o presente escândalo envolvendo a diretoria do Corinthians e a intermediadora tornam a presente relação contratual excessivamente onerosa para o patrocinador, na medida que vincula a marca a uma situação negativa, causando desprestígio, potencial prejuízo e risco de baixo retorno do investimento realizado na entidade desportiva - — diz documento enviado pela VaideBet

Caso opte por encerrar o vínculo com o Corinthians, a VaideBet precisará arcar com 10% do montante restante do contrato, que hoje é R$ 310 milhões. Ou seja, R$ 31 milhões. No entanto, existe a possibilidade do acordo ser desfeito por justa causa, caso uma das partes não cumpra alguma das cláusulas preestabelecidas em contrato.

(Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

NOVA PENDÊNCIA ENVOLVENDO PAGAMENTOS

O Corinthians atrasou o pagamento de uma das parcelas referente à compra do zagueiro Féliz Torres junto ao Santos Laguna, do México, negociado por R$ 31 milhões. O valor em atraso é de aproximadamente R$ 6 milhões.

Em janeiro deste ano, o clube paulista adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador da seleção equatoriana em seis parcelas. A primeira, paga como entrada, já foi realizada no ato da contratação. As demais parcelas serão dividas entre os seguintes anos: 2024 (duas), 2025 (duas) e 2026 (uma).

No entanto, essa situação não é novidade para a instituição. Em fevereiro, o Corinthians foi condenado na Fifa a pagar 3,45 milhões de dólares (R$ 17 milhões, na cotação da época) ao Argentinos Juniors, acrescido de juros, por dívidas no pagamento da compra de Fausto Vera.

Félix Torres foi contratado pelo Corinthians junto ao Santos Laguna, do México, no início de 2024 (Foto: Guilherme Veiga/Ag. Paulistão)