Corinthians tem dúvidas em dois setores para duelo com o Bragantino; veja provável escalação

Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

O Corinthians terá mudanças na escalação para o duelo contra o RB Bragantino, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após poupar alguns atletas na classificação contra o Grêmio, Ramón Díaz vai utilizar força máxima neste sábado (10), na tentativa de tirar o clube da zona de rebaixamento. Atualmente, o Timão ocupa a décima oitava colocação, um ponto atrás do Internacional, primeira equipe fora do Z4.

Novo reforço do Corinthians, Talles Magno será a grande novidade para o confronto. Anunciado na sexta-feira (9), o atacante já aparece no Boletim Informativo Diário (BID) e está liberado para ser relacionado pela comissão técnica.

Ramón Díaz, no entanto, segue sem dois titulares. Yuri Alberto, que retirou a vesícula, permanece em recuperação com o departamento médico do clube. Assim como Alex Santana, fora pelos próximos três meses devido a uma lesão muscular.

A tendência é que o treinador abra mão da formação com três zagueiro, utilizada na classificação no sul do país. Raniele, suspenso no último duelo, retorna ao time titular e deve ter a companhia de Charles, Ryan e Garro no meio de campo.

Após cumprir suspensão, Raniele retornar ao time titular do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Assim, a provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, André Ramalho e Hugo; Raniele, Ryan, Charles e Rodrigo Garro; Romero e Giovane.

Após se recuperar na competição com a chegada de Ramón Díaz, o Corinthians acumula uma sequência de três partidas sem vitória e retornou à zona de rebaixamento - com 20 pontos conquistados em 21 rodadas.