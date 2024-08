Corinthians faz jogo duro com interesse da Europa em Wesley e quer ‘valor ideal’

Wesley em ação pelo Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 18:56 • São Paulo (SP)

Atacante do Corinthians, Wesley permanece no radar do futebol europeu. Com a necessidade de balancear as contas, o clube vê com bons olhos uma eventual transferência, mas encontra dificuldades para atingir os valores desejados na negociação.

Inicialmente, o Timão pretendia receber 25 milhões (R$ 150 milhões) pelo atleta. Agora, o clube paulista aceita diminuir o montante desde que mantenha um percentual dos direitos econômicos do atacante.

Recentemente, Wesley recebeu sondagens do Rennes, da França, e do Fenerbahçe, da Turquia. As conversas, no entanto, não evoluíram. Nas última semanas, o Al Nassr formalizou uma proposta pelo atacante, que acabou sendo retirada pelos sauditas após complicações com intermediários.

O empresário do jogador viajou à Europa nos últimos dias para conversar com eventuais interessados, e o Corinthians aguarda a devolutiva do profissional para decidir o futuro de Wesley.

No início da temporada, o Timão recebeu uma oferta de 18 milhões de euros (R$ 100 milhões à época) do West Ham, da Inglaterra, mas recusou a investida. Vale lembrar que o Corinthians detém 70% dos direitos econômicos do jogador.

Na atual temporada, Wesley disputou 43 partidas, marcou cinco gols e distribuiu três assistência. Titular no início da temporada, o atacante perdeu espaço desde a chegada do técnico Ramón Díaz, anunciado em julho.