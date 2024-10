Libertadores Feminina: onde assistir, horários e escalações de Santos e Corinthians

Partida entre Corinthians x Palmeiras, realizado esta tarde no Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 04:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Buscando a Glória Eterna, desta vez no futebol feminino, Santos e Corinthians entram em campo nesta quinta-feira (3), contra Always Ready e Boca Juniors, na Libertadores da categoria. Confira as escalações, horários e onde assistir os jogos desta edição, que será disputada no Paraguai!

✅ FICHA TÉCNICA

Always Ready x Santos

Copa Libertadores Feminina

📆 Data e horário: quinta-feira, 3 de outubro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Carfem, em Ypané, no Paraguai.

📺 Onde assistir:Sportv3, Cazé TV e Canal GOAT.

*Sem informações sobre prováveis escalações

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians x Boca Juniors

Copa Libertadores Feminina

📆 Data e horário: quinta-feira, 3 de outubro de 2024, às 18h30m (de Brasília)

📍 Local: Estádio Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada), BandSports (TV fechada), CazéTV (YouTube), GOAT (YouTube) e Meu Timão (YouTube)

Provável time do Corinthians: Nicole, Isabela, Daniela Arias, Mariza, Yasmim; Yaya, Vic Albuquerque, Duda Sampaio, Gabi Portilho, Jaqueline; Millene. Técnico: Lucas Piccinato.

Provável time do Boca Juniors: Oliveros, Cruz, Masagli, Baccaro, Stabile; Preininger, Benitez, Sasaki, Celeste dos Santos, Arias; Troncoso. Técnica: Florencia Quiñones.

O Timão é o atual campeão da competição, além de ser o clube com mais títulos (2017, 2019, 2021 e 2023). As Brabas estão no grupo A, que tem, além do Boca Juniors (ARG), o Adiffem (VEN) e o Libertad (PAR).

O primeiro e o segundo colocados de cada grupo avançam às quartas de final. A competição é disputada por 16 equipes. A Ferroviária de Araraquara (SP) é a outra representante do Brasil.