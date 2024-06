Corinthians tem desfalques para tentar sair da zona de rebaixamento; veja provável escalação

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 11:44 • São Paulo (SP)

O Corinthians visita o Atlético-GO nesta terça-feira, a partir das 19h (de Brasília), com a missão de deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em sete rodadas, a equipe comandada por António Oliveira conquistou apenas cinco pontos e ocupa atualmente a 17ª colocação.

Além de livrar o time do Z-4, uma vitória dentro de campo pode amenizar o clima nos bastidores do clube, que sofreu com saídas durante o período de dez dias sem partidas.

Na última sexta-feira (7), o Corinthians perdeu o acordo de patrocínio máster com a VaideBet e viu Rozallah Santoro e Fernando Alba, diretor financeiro e diretor-adjunto de futebol, respectivamente, entregaram seus cargos.

Além disso, Carlos Miguel, hoje titular da equipe, aceitou uma proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra, e deve se despedir do clube nas próximas semanas. No entanto, a tendência é que o camisa 22 começa o duelo desta noite como titular.

Com isso, cabe ao técnico António Oliveira blindar o elenco, que terá desfalques para buscar a reabilitação na competição contra o Dragão. Titular do time, Félix Torres foi convocado pela seleção do Equador para a disputada da Copa América e pode desfalcar o Timão até o dia 14 de julho.

Presente na pré-lista do Paraguai, Romero deve permanecer na grupo final de 26 jogadores que disputarão o torneio de seleções nos Estados Unidos.

Portanto, a provável escalação do Corinthians para encarar o Atlético-GO tem: Carlos Miguel (Matheus Donelli); Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Igor Coronado; Wesley e Yuri Alberto.

Carlos Miguel é dúvida na escalação do Corinthians para duelo contra o Altético-GO (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)