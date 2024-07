Corinthians supera impasse e assina com Fred Luz; entenda função

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 11:10 • São Paulo (SP)

20 dias após ser anunciado como novo CEO e conceder entrevista coletiva, Fred Luz assinou contrato de trabalho com o Corinthians até o fim de 2026, data que marca o término da gestão do presidente Augusto Melo. A informação do prazo foi informada pelo Uol.

+ Corinthians faz jogo duro e aumenta pedida por Wesley; veja cenário e valores

O acordo do profissional com o clube, no entanto, será diferente do planejado pela diretoria. Inicialmente, a ideia era que Luz exercesse a função de Chief Executive Officer (equivalente a diretor executivo). Com isso, estaria diretamente ligado à instituição.

Para assinar contrato neste modelo, Augusto Melo e Fred Luz necessitariam da aprovação do conselho deliberativo do clube, presidido por Romeu Tuma Júnior. Além de demandar tempo, o processo corria o risco de ser reprovado pelo grupo.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Assim, a alternativa adotada foi a contratação da Alvarez e Marsal, que tem Fred Luz como sócio, para prestar uma consultoria ao clube. Na prática, o executivo irá exercer o papel de CEO, mas com outra nomenclatura.

Paralelamente, a Ernst & Young, outra empresa que presta serviços de consultaria ao Corinthians e que indicou a contratação de um CEO, segue com outros projetos no clube.

Fred Luz (à direita) durante coletiva de apresentação no Corinthians (Foto: Vitor Palhares / Corinthians)