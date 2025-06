As torcidas organizadas do Corinthians invadiram o Parque São Jorge, sede social do clube, na tarde desta terça-feira (3). Os maiores alvos do protesto foram a formação na nova diretoria, com velhos nomes, e a reivindicação por uma mudança do estatuto. Ambos os pontos estão longe de mudanças, segundo Osmar Stábile.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O presidente interino do Timão falou com a imprensa após a ação das torcidas, em um Parque São Jorge apaziguado. Nenê do Posto, novo diretor de base do Corinthians, foi o estopim para a cobrança. Diretor durante as gestões de Vicente Matheus, na década de 1990, e Roberto Andrade, da chapa Renovação e Transparência, historicamente associada a Andrés Sanchez. Osmar Stábile definiu o retorno de velhos conhecidos como uma forma de integração em um período turbulento.

— Nós temos um tempo curto de gestão, se eu fosse pegar alguém que não tem conhecimento eu teria que fazer uma integração, poderia demorar um tempo maior e eu não tenho tempo suficiente, então tenho que pegar pessoas que conhecem, que são limpas, que eu sei, e que podem nos ajudar. A pessoa vai chegar rapidamente na base e tomar as providências. I importante é saber que temos uma filosofia de trabalho e elas se enquadram, vamos tomar providências e trazer muitas empresas multinacionais ao Corinthians, co governança e podem ajudar o clube — disse o novo dirigente.

continua após a publicidade

Presidente interino do Corinthians, Osmar Stábile conversa com a imprensa sobre invasão do Parque São Jorge (Foto: Ulisses Lopresti / Lance!)

Mudança no estatuto

Atualmente, somente os associados do clube com mais de cinco anos de vínculo podem votar para presidente do Corinthians. A demanda da torcida é que os membros do Fiel Torcedor, programa de sócios para compra de ingressos, possam participar do pleito. A mudança do estatuto só pode acontecer por meio de decisão do Conselho Deliberativo do clube, atualmente presidido por Romeu Tuma Jr.

— O presidente do Corinthians não tem autonomia para mudar o estatuto, ele é mudado dentro de um sistema que chama Conselho Deliberativo. Tem as comissões que estão trabalhando para isso, já estão conversando todas as áreas, inclusive a torcida também já participou, disseram como queria que se fosse e o Conselho Deliberativo tem que votar. Nós não podemos fazer assim (estala os dedos) e muda, o Conselho Deliberativo que tem que dizer. Podemos até encaminhar uma proposta, quem quiser pode procurar o Conselho Deliberativo, tem que passar por um crivo — disse Osmar Stábile.