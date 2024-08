Corinthians se pronuncia após ser citado em investigação sobre o PCC

Corinthians é citado em delação (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 09:39 • São Paulo (SP) • Atualizada em 20/08/2024 - 12:42

Em nota oficial, o Corinthians se pronunciou após ser citado em uma investigação do Ministério Público sobre o Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das principais organizações criminosas do país, que indica que o clube paulista foi citado em uma delação.

Segundo divulgou o portal UOL, Rafael Maeda Pires, o Japa, que seria um dos homens-fortes do PCC e morreu no ano passado, teria intermediado negociações de atletas ligado ao Timão, como Du Queiroz e Igor Formiga.

A diretoria do Timão demonstrou surpresa com a possibilidade de atletas supostamente agenciados por integrantes do crime organizado terem formalizado contratos com clube.

Confira a nota oficial divulgada pelo clube

"A diretoria do Sport Club Corinthians Paulista recebeu, com enorme surpresa, a notícia da possibilidade de atletas supostamente agenciados por integrantes do crime organizado terem formalizado contratos com o clube.

É de se ressaltar que, de acordo com o conteúdo das matérias veiculadas, tais contratos teriam sido celebrados anteriormente à gestão atual.

O Corinthians, mais uma vez, se coloca à disposição para fornecer quaisquer documentos que as autoridades reputem importantes e, também, prestar qualquer esclarecimento necessário à completa apuração dos fatos."