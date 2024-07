Corinthians se blinda nos bastidores e pretende acionar CBF antes de duelo contra o Grêmio

Augusto Melo, presidente do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

O Corinthians busca se blindar das reclamações do Grêmio contra a arbitragem da partida entre os clubes na última quinta-feira (25), em Itaquera. Nos bastidores, a direção tem o receio que as contestações interfiram no confronto das oitavas de final da Copa do Brasil.

Para isso, o clube paulista, via presidente Augusto Melo, vai procurar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para pedir imparcialidade no duelo e cuidado na escolha do trio de arbitragem. O Corinthians entende que existe uma pressão externa além do normal e busca se posicionar antes do mata-mata.

Após empate em 2 a 2, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Grêmio voltarão a se enfrentar nas próximas semanas. A partida de ida será disputada na Neo Química Arena, enquanto a decisão ainda não tem um local definido pela Confederação.

Grêmio reclamou da arbitragem contra o Corinthians

A principal reclamação do Grêmio na confronto diante do Corinthians, na Neo Química Arena, foi a marcação de um pênalti que originou o gol de empate do Timão, ainda na primeira etapa.

Após cobrança de falta na área do Imortal, o zagueiro Kannemann puxou o atacante romero pelo braço, que caiu no gramado. Após revisão no VAR, Alex Gomes Stefano, árbritro da partida, anotou a infração.

Renato Gaúcho, durante entrevista coletiva, e o vice-presidente Antônio Brum, na zona mista, reprovaram os critérios da arbitragem. Brum, inclusive, relembrou o jogo entre as equipes na última edição do Campeonato Brasileiro, que na visão do dirigente tirou o título nacional do Tricolor Gaúcho.