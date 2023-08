O Corinthians atualizou a lista de inscritos para a Copa Sul-Americana. O destaque ficou por conta das aparições de Matías Rojas e Lucas Veríssimo, que contarão com diferentes numerações do que a habitual.



Após a saída de Róger Guedes do Timão, o meia argentino herdou a camisa 10. Mas como o atacante já tinha usado a numeração, Rojas jogará com o número 50 na Copa Sul-Americana. Lucas Veríssimo é outro que também usará a numeração diferente. Depois de aparecer com o número 3 contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, o zagueiro usará a 42 na competição.



