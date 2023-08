Vanderlei Luxemburgo poupou seis titulares no empate com o Cruzeiro, e a prioridade do clube passou a ser a Sul-Americana. O treinador terá os retornos de Gil, Murillo, Fábio Santos, Maycon, Renato Augusto e Yuri Alberto, mas ainda não poderá contar com Fagner, que se recupera de uma lesão muscular na panturrilha esquerda.